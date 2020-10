Premier League da Europa: novo torneio à vista?

Um novo torneio europeu de clubes está ganhando forma. A Sky News noticiou que já há conversas para a criação da Premier League da Europa, um novo campeonato que seria realizado pela Fifa (e não pela Uefa, entidade europeia de futebol).

O torneio já teria, inclusive, investidores, que estão criando um fundo de financiamento de 4,6 bilhões de libras (mais de R$ 33 bilhões). Mais de doze clubes de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália já estão negociando para serem clubes fundadores do novo campeonato.

No entanto, Gianni Infantino, presidente da Fifa, descartou a realização deste novo torneio de clubes, afirmando que o foco da entidade é em um torneio mundial mais forte. "Como presidente da Fifa, estou interessado no Mundial de Clubes, e não numa Superliga [Premier League da Europa]".

A Fifa já tinha oficializado um novo formato para o Mundial, que começaria a ser disputado em 2021 - substituindo a Copa das Confederações no calendário da entidade. Com a pandemia da Covid-19 e a mudança da Copa América e da Eurocopa para as datas previstas para o Mundial, a realização do torneio de clubes passou a ser questionada.

"Para mim, não se trata do Bayern de Munique contra o Liverpool, mas do Bayern contra o Boca Juniors. O Liverpool tem 180 milhões de fãs em todo o mundo. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores e 39 milhões deles estão no Brasil. O Liverpool tem cerca de 5 milhões de fãs na Inglaterra e 175 milhões de fãs em todo o mundo", disse Infantino.

"Quero que os clubes de fora da Europa tenham apelo global no futuro. Essa é a minha visão: ter 50 clubes e 50 seleções que podem se tornar campeões mundiais", completou.

Premier League da Europa: como seria o novo torneio?

A ideia da Premier League da Europa é reunir 18 equipes das maiores ligas europeias em uma competição que seria disputada junto com o restante das demais competições do calendário europeu de clubes. Os melhores classificados disputariam um mata-mata para concluir o torneio.

Cinco equipes da Inglaterra podem assinar para participar do novo torneio, que poderá ter início em 2022. Liverpool e Manchester United são dois dos potenciais participantes e já estão conversando para viabilizar este novo campeonato. Os rivais já lideraram um movimento para reestruturar o futebol inglês, mas não obtiveram sucesso.

O maior interesse dos clubes em promover mais um torneio é financeiro. A Sky News não divulgou valores, mas o campeão receberia milhões de libras. Na temporada 2019-20, a Uefa pagou 19 milhões de euros ao Bayern pelo título da Liga dos Campeões.

A formalização desta nova liga pode ser feita ainda neste mês de outubro. No entanto, alguns detalhes ainda precisam ser finalizados, como a lista de clubes que disputarão o torneio.

Mesmo sem uma oficialização, o torneio já gera reações no mundo da bola. Jamie Carragher, campeão da Liga dos Campeões em 2005 com o Liverpool, foi curto e grosso: "Ah, vai se f...", postou o ex-zagueiro em sua conta no Twitter.

Outro ex-jogador dos Reds, Stan Collymore também criticou a Premier League da Europa. "Se algum clube inglês aderir a uma Superliga Europeia, ele nunca deve ser autorizado a voltar [para a Premier League inglesa], ser completamente condenado ao ostracismo e os grupos familiares, verdadeiros grupos de fãs desses clubes, devem se levantar para condenar seu clube".

"Que eles se f... e se lembrem de onde tiraram a manteiga para o pão por mais de 100 anos", completou Collymore.