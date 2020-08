Premier League, a única das cinco maiores ligas fora de finais europeias

A Premier League é a melhor liga do mundo? Não se considerarmos os resultados em competições europeias. Depois de ano histórico em 2018/19, o Campeonato Inglês, nesta temporada, foi a única das cinco principais ligas da Europa a não ter um representante em uma final continental.

Com o alemão Bayern decidindo a Liga dos Campeões contra o francês PSG - quebrando uma sequência de 16 anos sem que um time da Ligue 1 jogasse a final da Champions - e a italiana Inter diante do espanhol Sevilla na final da Liga Europa, os times da Premier League terão que se contentar em assistir pela televisão.

Muito diferente do que aconteceu na temporada passada, quando tanto a Champions quanto a Europa League tiveram finais "inglesas": o Liverpool bateu o Tottenham na decisão da UCL e o Chelsea derrotou o Arsenal na final da UEL. Além dos finalistas, o Manchester City venceu o Campeonato Inglês com uma campanha histórica e estava na discussão para melhor time do planeta.

Um a um, favoritos foram caindo para times menos poderosos, enquanto zebras não conseguiram derrubar equipes maiores. Assim, a Inglaterra vai para o primeiro ano desde 2014-15 sem um finalista nas competições continentais - por curiosidade, o Sevilla também esteve na decisão da Liga Europa naquela oportunidade.

Confira o destino das equipes inglesas em competições continentais nesta temporada! (em ordem cronológica)

Arsenal (eliminado pelo Olympiakos na fase de 32 avos de final da Liga Europa)

O primeiro time inglês a cair nas competições europeias foi o Arsenal, de Mikel Arteta, em 27 de fevereiro de 2020. Depois de uma primeira fase conturbada, que culminou na demissão de Unai Emery, os Gunners conseguiram se classificar para a fase de 32 avos para enfrentar o Olympiakos, "rebaixado" da Liga dos Campeões após ser o terceiro colocado de um grupo que também incluía o Tottenham.

Mesmo com todo o favoritismo dos Gunners, o time grego conseguiu levar o confronto para a prorrogação. Aubameyang marcou faltando sete minutos para o término do segundo tempo da etapa adicional, o que ia dando a classificação para a equipe... até que El-Arabi, já nos acréscimos, aos 120 minutos, empatou o jogo e eliminou o Arsenal pelo critério dos gols fora.

Os rivais dos Gunners, entretanto, não ririam por muito tempo...

Tottenham (eliminado pelo RB Leizpig nas oitavas de final da Liga dos Campeões)

Se o Arsenal só foi cair na prorrogação, o Tottenham levou uma aula de futebol dos alemães do RB Leipzig e foi eliminado sem muita dificuldades pelo semifinalista da Champions.

O time, que abriu mão de Pochettino para tentar contar com a experiência de José Mourinho na competição, fez duas partidas ruins e saiu derrotado em ambos os jogos: em Londres, o RB Leipzig venceu por 1 a 0, e na Alemanha, por 3 a 0. Caía, assim, o segundo representante inglês na Liga dos Campeões da Uefa.

Liverpool (eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões)

O Liverpool de Jurgen Klopp já despontava com o grande favorito para o bicampeonato da Liga dos Campeões. Com uma campanha avassaladora na Premier League e uma primeira fase consistente na Champions, o clube via até seus juniores brilharem contra times profissionais na Copa da Liga e parecia imbatível... até cair contra a zebra Atlético de Madrid de Diego Simeone no dia 11 de março de 2020.

Os Reds até jogaram bem e produziram muito, mas esbarraram em duas tardes inspiradíssimas do goleiro Jan Oblak, que fechou tudo e impediu que os ingleses aplicassem duas sonoras goleadas. Mesmo assim, Firmino colocou o Liverpool na frente na prorrogação, e viu os Colchoneros virarem o placar em quase dez minutos e derrubarem o atual detentor do título da Liga dos Campeões.

Chelsea (eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões)

Depois da eliminação do Liverpool, veio a paralisação do esporte devido à pandemia do coronavírus Covid-19, as rodadas finais da Premier League e muitas mudanças no Chelsea: o clube contratou Timo Werner, craque do RB Leipzig, além de Hakim Ziyech, líder de assistências do Ajax, para a próxima temporada.

Antes que os reforços pudessem estrear, entretanto, os Blues tinham mais um compromisso na atual temporada: teriam que reverter um 3 a 0 em casa contra a "máquina" Bayern de Munique. Na Alemanha, o time sofreu outra goleada e deu adeus à Liga dos Campeões tendo sido derrotado por um placar agregado de 7 a 1, no dia 8 de agosto de 2020.

Wolves (eliminado pelo Sevilla nas quartas de final da Liga Europa)

Nem só de favoritos vive a Premier League: o Wolves era a grande zebra, dentre os representantes da Inglaterra nas competições europeias. Depois de fazer uma bela campanha nesta edição do Campeonato Inglês, entretanto, o clube vinha empolgado para tentar surpreender também na Liga Europa.

O time inglês até bateu o Olympiakos, nas oitavas de final, mas foi eliminado pelo Sevilla após Raúl Jiménez perder um pênalti e Ocampos, do time espanhol, marcar o seu primeiro gol na competição já nos últimos minutos do segundo tempo. Assim, o Wolves caiu de pé no dia 11 de agosto de 2020 e viu seu algoz da Andaluzia se classificar às semifinais... onde daria o golpe fatal nas pretensões britânicas.

Manchester City (eliminado pelo Lyon nas quartas de final da Liga dos Campeões)

Depois da participação vexatória dos outros ingleses na Liga dos Campeões, o Manchester City despontava como um dos grandes favoritos para o prosseguimento da competição: o time comandado por Pep Guardiola estava em grande fase, tendo feito uma excelente reta final na Premier League, um elenco fantástico e um treinador que está entre os melhores de todos os tempos.

O City eliminou o sempre complicado Real Madrid nas oitavas de final e parecia ter recebido um "presente" por isso: enfrentaria o azarão Lyon, com um elenco menos poderoso e uma campanha aquém do esperado nesta edição da Ligue 1. Contra os franceses, no dia 15 de agosto de 2020, entretanto, o time perdeu chance atrás de chance, viu Raheem Sterling desperdiçar um gol sem goleiro e os Les Gones serem mais eficientes...

Os franceses chegaram praticamente apenas três vezes, mas marcaram nas três oportunidades e viram o City mais uma vez caírem contra uma equipe muito mais pobre. Assim, a Inglaterra dava seu adeus à Liga dos Campeões e depositava suas esperanças no clube mais odiado do país.

Manchester United (eliminado pelo Sevilla nas semifinais da Liga Europa)



Maior campeão nacional e odiado por praticamente todas as torcidas do país, o poderoso Manchester United pretendia levar seu time recheado de craques como Paul Pogba, Bruno Fernandes e Marcus Rashford à final da Liga Europa.

O clube ainda despontava como favorito, em um dos melhores momentos dos Red Devils desde o final da era Alex Ferguson, tendo conseguido quebrar uma grande vantagem do Leicester City na Premier League e se classificar para a Liga dos Campeões 2020-21. Com Bruno Fernandes em grande fase, o time certamente tinha o melhor elenco dos quatro semifinalistas da Europa League.

Não foi o suficiente, entretanto, para bater o Sevilla. No dia seguinte à eliminação de seu rival local, 16 de agosto de 2020, o United até saiu na frente contra os espanhóis, com o português marcando de pênalti, mas viu Suso empatar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Luuk de Jong marcou aos 33 minutos, classificou o time da Andaluzia e terminou, de vez, a participação da Inglaterra nas competições europeias nesta temporada.