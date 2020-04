Premier League pede corte salarial de 30%

A Premier League pediu formalmente aos jogadores que aceitem baixar seus salários em 30%. O objetivo é amenizar os prejuízos econômicos causados pelo coronavírus.

A liga também confirmou que a competição não será reiniciada no começo de maio, última data que havia sido citada. O retorno do esporte dependerá, como disse o comunicado, do modo que a pandemia evoluir.

A publicação da Premier deixa claro que o torneio só vai recomeçar quando houver um consenso com o governo inglês e as autoridades de saúde.

Em relação às divisões inferiores, a entidade anunciou que fará uma doação de 141 milhões de euros para a Championship e a National League. Isso inclui a segunda, a terceira, a quarta e a quinta categoria do futebol inglês, além dos torneios regionais.

Na carta, a organização também insistiu em apoiar as autoridades de saúde e promover mensagens que aumentassem a conscientização sobre a crise do coronavírus.

'BBC' acrescenta, a esse respeito, que os capitães de clubes ingleses, liderados por Jordan Henderson, do Liverpool, estão se esforçando para criar um fundo de caridade para ajudar as instituições nacionais de saúde. Essa iniciativa ainda não foi anunciado oficialmente.