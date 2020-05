Premier League planeja ter público a partir de outubro

A Premier League ainda não sabe quando voltará, mas já planeja jogar com público. O 'Mirror' garante que a competição britânica queira ter seus fãs a partir do mês de outubro.

Levantar uma data específica é hoje uma quimera, em um mundo que está tentando voltar à normalidade em meio à pandemia da COVID-19 e que confinou o planeta inteiro.

O governo de Boris Johnson elaborou um plano de colisão para o retorno ao futebol. Ele detalha que, progressivamente, o retorno à normalidade acontecerá.

Tudo isso se enquadra em um plano detalhado de cinco etapas para toda a Grã-Bretanha. O primeiro, a partir de segunda-feira, permitirá exercício ilimitado. No final de maio, haveria um retorno gradual das escolas primárias, podendo ser permitidas visitas a familiares. O terceiro deles passa pelo retorno dos institutos e pelo retorno dos primeiros esportes, casos de futsal ou tênis, no final de junho.

No final de agosto, bares e restaurantes com regras de distanciamento social serão reabertos gradualmente. Em outubro, os jogos da Premier League poderiam ser disputados com o público.

Na segunda-feira, pode ser oficialmente decidido o que acontecerá com a temporada 2019-20. Será realizada uma reunião com todas as equipes e será realizada uma votação para continuar ou cancelar.

O último jogo com torcedores disputado na Premier League foi em 9 de março, na esmagadora vitória do Leicester City contra o Aston Villa.