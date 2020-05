Premier League pode acabar voltando mais tarde

A Premier League aponta para um atraso no retorno ao campo de jogo depois que treinadores e jogadores pediram uma mini temporada de pelo menos quatro semanas.

O plano de reinicialização da Premier League queria que os treinos em grupo retornassem em 18 de maio, enquanto a competição retornaria em 12 de junho.

Desta forma, haveria espaço suficiente para que as 92 partidas restantes fossem concluídas antes de 31 de julho, deixando livre em agosto para as competições da UEFA.

Mas a reunião realizada na quarta-feira pela Premier e pelos capitães e treinadores das diferentes equipes trouxe novos problemas para a retomada do campeonato.

Conforme noticiado pela imprensa inglesa, vários treinadores pediram que pelo menos uma mini-temporada de quatro semanas fosse permitida aos jogadores entrarem em forma. Isso, juntamente com o fato de ainda não haver uma data exata para o retorno ao treinamento, impede que o dia 12 de junho sirva como ponto de partida para o Premier.

José Mourinho foi o primeiro a se distanciar dessas propostas e, em comunicado, negou ser um dos treinadores que solicitou o adiamento.

"Não pedi adiamento. Quero treinar e estou desesperado para que a Premier League volte o mais rápido possível e com certeza, especialmente agora que estamos vendo como outras ligas estão se preparando para a ação", afirmou o português.

Na reunião de quarta-feira, os clubes receberam um protocolo de 40 páginas detalhando as novas regras de treinamento, como a proibição de entradas no nível do solo, para evitar lesões e contatos desnecessários, além da obrigação desinfetar os playgrounds.

Os jogadores foram solicitados a evitar congregações em locais comuns, como academias e enfermarias, e a ir para campos de treinamento individualmente e evitar o transporte público.

No caso mais otimista, as equipes retornariam ao treinamento em grupo no meio da próxima semana.

Nesta quinta-feira, a Premier se reuniu com o governo, a polícia e a Federação Inglesa com o objetivo de discutir a questão dos campos neutros.

Em conferências anteriores, os clubes mudaram a liga para solicitar jogar em seus próprios campos - sempre a portas fechadas - para manter a integridade da competição. Agora a liga irá com esse pedido ao governo e à polícia, que precisam aprovar.

Além disso, na próxima segunda-feira, dia 18, haverá uma das reuniões mais importantes deste plano de reinício, uma vez que os clubes votarão a favor ou contra sua aplicação.