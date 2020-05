Premier League pode ser terminada... na Austrália!

A Premier League pode encerrar sua temporada 2019-20 fora do território britânico para evitar perdas milionárias. 'The Sun' diz que o agente Gary Williams propôs transferir o restante da campanha para Perth.

Williams se reuniu com os clubes da Premier League e, em suas palavras, a proposta foi conhecida. "Tive conversas com os clubes e eles gostaram da ideia", disse ele.

"Eu também falei com funcionários do governo e eles estão animados. Conversaremos novamente esta semana", disse o agente, que vive exatamente em Perth.

O representante garante que quase "não há casos novos de COVID-19" e que é "a cidade mais isolada do mundo". A cidade australiana também tem até quatro campos com mais de 16.000 lugares, embora os jogos não teriam público.

O projeto, ponto a ponto

O plano de Gary Williams de levar todas as 20 equipes para a Austrália passa por vários pontos. O primeiro é obter 20 aviões diferentes, um para cada conjunto, com destino a Perth.

As equipes teriam seus próprios hotéis e serviriam duas semanas de quarentena dentro deles. O fato de estar "fora de temporada" permite o controle total dos complexos hoteleiros.

O terceiro dos pontos lida precisamente com os quatro estádios em que se pode jogar. Do Optus Stadium ao Perth Oval, passando pelo críquete WACA e pela Joondalip Arena.

Com poucos casos na Austrália e totalmente isolados, o número de testes seria reduzido de dois por semana para cada jogador para apenas dois no total, na chegada e no final.

Williams entende que as equipes economizariam em custos de segurança, já que não precisariam ter a polícia ou a segurança do clube ao redor do estádio para evitar a concentração de pessoas.

Por fim, o agente acredita que as famílias podem viajar para Perth, onde teriam férias, e que a cobertura da televisão estaria predisposta a ser jogada nos horários ingleses.

Este é o novo plano do agente Gary Williams para terminar a temporada da Premier League, uma vez que as equipes deram o aval para finalizar a temporada.