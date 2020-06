Premier League pode voltar com câmeras nos vestiários

A Inglaterra se prepara para o retorno do futebol. A Premier já tem a aprovação do governo para seu retorno e os clubes treinam normalmente, já que a competição será retomada em 17 de junho.

Nesta quinta-feira, será realizada uma reunião em que todas as melhorias solicitadas pela 'Sky Sports' serão negociadas, segundo o jornal britânico 'Daily Mail'.

Isso inclui a possibilidade de levar as câmeras para os vestiários antes das partidas, ter mais acesso às comemorações do título ou quando os classificados para as competições europeias forem decididos.

Além disso, as televisões também querem entrevistar os treinadores e os jogadores nos intervalos dos jogos ou ter mais acesso no dia anterior à partida para conhecer aspectos táticos.

A falta de público e a teoria de elevar o moral da sociedade abrem a possibilidade de negociação com as televisões, principalmente se elas estiverem dispostas a pagar mais por esse conteúdo.

Dos 92 jogos que ainda serão disputados na Premier League, 29 deles serão transmitidos gratuitamente, uma decisão praticamente sem precedentes na Inglaterra.