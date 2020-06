Premier League, possível destino de Thiago Silva

Apesar da crise que reduz o poder de investimento dos clubes, a próxima janela de transferências deverá ser movimentada. Muitos jogadores terminam o contrato em 30 de junho, incluindo atletas de renome, como Thiago Silva.

Seu futuro está no ar e não se descarta a possibilidade de que ele possa renovar o contrato com o PSG. Até agora, no entanto, nada mudou nessa direção.

Segundo o 'fichajes.com', o brasileiro desperta o interesse do Everton, que gostaria de reforçar a defesa com o experiente zagueiro de 35 anos.

Ancelotti, treinador do time da Premier League, conhece o futebol de Thiago Silva e apoiaria sua transferência. Resta saber se os ingleses farão uma proposta firme.