Premier League: prováveis escalações de Everton e Liverpool

A bola vai voltar a rolar para Everton e Liverpool na Premier League. As duas equipes se enfrentam nesse domingo após mais de dois meses de paralisação.

O Everton de Carlo Ancelotti é 12º colocado na competição com 37 pontos a oito de distância da zona de classificação para a Europa League, posto ocupado no momento pelo Manchester United com 45 pontos.

Já o Liverpool está com as duas mãos na taça! Os 'reds' lideram o torneio com uma campanha histórica de 27 vitórias, um empate e uma derrota. 82 pontos no total, 22 a mais que o vice-líder Manchester City, um passeio.

Os 'Toffees' terão alguns desfalques para a partida. Gbamin, Cenk Tosun e Theo Walcott, lesionados não jogam. Yerry Mina, Delph e Bernard são dúvidas. Do lado do Liverpool só Nathaniel Clyne e Xherdan Shaqiri ficam de fora.

Provável escalação do Everton:

Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Lucas Digne; Davies, André Gomes, Sigurdsson, Iwobi; Richarlison e Calvert-Lewin.

Provável escalação do Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Sadio Mané, Firmino.