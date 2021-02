Premier League: prováveis escalações de Liverpool e Manchester City

Duelo de titãs pela 23º rodada da Premier League. Neste domingo, o Liverpool recebe o Manchester City em Anfield!

A equipe comandada por Klopp ocupa a 4º posição na tabela de classificação da Premier com 40 pontos, enquanto os 'citizens' de Guardiola lideram a competição com 47.

O Liverpool vem de derrota para o Brighton (0-1) e nada melhor para recuperar a confiança do que bater um grande rival. No entanto, Klopp terá que se virar com os desfalques, já que não poderá contar com Virgil van Dijk, Joe Gomez, e Joel Matip, além de Mane e Fabinho que são dúvidas para o clássico.

O City embalou de vez com cinco vitórias nos últimos cinco jogos e pode abrir seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Manchester United. Pep não terá a disposição os lesionados De Bruyne e Aguero.

Provável escalação do Liverpool:

Alisson, Robertson, Henderson, Kabak, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Curtis Jones, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Firmino e Mohamed Salah.

Provável escalação do Manchester City:

Ederson, Walker, Ruben Dias, Stones, João Cancelo, Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.