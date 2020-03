Premier League resiste: futebol a portas abertas (por enquanto)

O coronavírus tem metade do mundo em risco. Também para a Grã-Bretanha, embora nas ilhas a situação ainda não seja vivida no nível de gravidade que ocorre em outros países. E o futebol reflete esse estado de menos alarme do que no resto do continente.

Segundo declarações do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o futebol resistirá na Premier League. O governo está considerando a opção de fechar as portas dos estádios esportivos em eventos de massa. Obviamente, essa medida não seria imediata, portanto a normalidade é esperada nas próximas rodadas.

"Estamos estudando a proibição de grandes eventos públicos, como jogos esportivos", disse ele, antes de acrescentar que "o conselho científico é que isso tem pouco efeito na disseminação, mas representa um fardo para outros serviços públicos".

Portanto, a Premier League focará grande parte da visão dos fãs de futebol, que já perderam para a COVID-19 a LaLiga, Serie A, Liga dos Campeões e um grande número de outras competições.