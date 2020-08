Premier League: torcida poderia voltar, mas sem gritar e nem cantar!

Uma das incógnitas do futebol durante a pandemia do coronavírus está no papel dos torcedores. Em um país como a Inglaterra, onde os estádios sempre estiveram lotados, é até uma questão de Estado que começa a ser discutida.

O 'The Sun' publica nesta sexta-feira que a Premier League, com início marcado para 12 de setembro, estaria considerando o retorno do público aos estádios. Mas não de qualquer jeito.

Aparentemente, a organização poderia readmitir torcedores com a proibição de gritar e cantar, comprometendo-se com regras de conduta que evitem a propagação do coronavírus.

Eles também exigiriam o uso de máscaras e distanciamento social, e os torcedores seriam convidados a não comparecer se apresentarem algum sintoma de COVID-19 ou se tiverem contato com alguém positivo.

Outro detalhe é que a entrada e saída dos torcedores serão escalonadas e com áreas de mão única, enquanto os produtos de higiene das mãos estarão disponíveis em todo o estádio.

No momento, esse pensamento está apenas na cabeça da Premier League. A Federação Inglesa (FA) teria descartado o retorno do público pelo menos no Community Shield que o Arsenal e Liverpool jogarão em 29 de agosto.