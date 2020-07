Premier League volta a atrasar as datas do mercado

A Premier League continua sua temporada e ainda tem algumas rodadas pela frente, já com o Liverpool campeão. Isso é o que se sabe, mas o que não está definido ainda é quando será iniciado o mercado da bola na Inglaterra.

As datas de início e término ainda não foram definidas, embora alguns movimentos como o de Leroy Sané tenham sido feitos pelo ayern de Munique.

De acordo com 'Sky Sports'. Nesta sexta-feira, 10 de julho, estava marcada uma reunião com todos os clubes da Premier League para tentar chegar a um acordo sobre as datas. No entanto, a reunião foi adiada pelas próximas duas semanas.

Será no dia 24 de julho quando os clubes revisitarão um mercado que, certamente, terá que ser aberto com a temporada em jogo, como é o caso da LaLiga.

Na Espanha, o mercado de transferências será fechado em 5 de outubro, uma data incomum devido ao atraso nas competições.