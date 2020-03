Premier pode abrir mão de vaga na Europa League para prolongar a temporada

A crise econômica e sanitária causada pelo COVID-19 está causando estragos no mundo do futebol. A Premier League, paralisada, estuda como terminar a competição e em que datas fazê-la.

Terminar antes de 30 de junho é considerado uma tarefa quase impossível. Portanto, prolongar a temporada é mais viável. Isso colidiria diretamente com a competição na Europa League.

No momento, o sétimo lugar na Premier League tem o direito de jogar na Europa, embora deva passar por até três rodadas prévias. Isso faria com que tivesse que jogar no meio do verão.

Para terminar a temporada sem estresse, a competição inglesa desistiria da vaga na Liga Europa e poderia terminar a campanha em julho ou até agosto, se necessário, reportando 'The Telegraph'.

Da mesma forma, se a Premier League renunciasse, ela não seria sancionada e, portanto, poderia ter acesso livre para jogar nos meses de verão e, assim, compensar o tempo perdido pelo COVID-19.

É apenas um dos cenários que a Liga Inglesa considera. Outra opção é jogar a cada três dias, a portas fechadas, em um campo neutro para recuperar semanas.