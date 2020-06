Premier pode interromper a venda do Newcastle por causa de um assassinato!

O presidente da Premier League, Richard Masters, disse que está levando em consideração o pedido da esposa do jornalista assassinado pelo regime da Arábia Saudita para interromper a compra do Newcastle United.

Hatice Cengiz, esposa do jornalista Jamal Khashoggi assassinado no consulado de Istambul por agentes sauditas, escreveu à liga pedindo a suspensão da compra do Newcastle por um consórcio envolvendo o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em um negócio de mais de 300 milhões de libras.

Em uma carta à qual o canal britânico 'BBC' teve acesso, Masters garantiu a Cengiz que eles estão levando suas palavras em consideração.

A compra do Newcastle, atualmente nas mãos do empresário Mike Ashley, está em espera há várias semanas, com associações como a Anistia Internacional pedindo à Premier que investigue os registros da Arábia Saudita antes de dar o aval à operação.

Operadores de televisão como o 'BeinSport' também pediram uma parada para esta compra devido à pirataria das partidas da Premier que ocorrem no país árabe.