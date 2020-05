Premier pode voltar apenas em 26 de junho

Apesar de Bundesliga ter confirmado o medo da ocorrência de lesões, o primeiro dia de jogos deixou boas impressões. No entanto, nem todas as competições estão no mesmo ritmo diante da pandemia.

A Premier League, que estava com a tendência de voltar em 12 de junho, como a LaLiga, pode ter um atraso de duas semanas.

A informação foi divulgada por 'Daily Mail', que destacou as dúvidas que treinadores e médicos têm dúvidas sobre a capacidade dos jogadores estarem prontos a tempo.

A esses questionamentos, devemos acrescentar o fato de que os jogadores muitas vezes se mostraram contrários à retomada da competição.

Willian demonstrou estar "desconfortável" com as consequências físicas que os jogadores poderão enfrentar na volta. E Danny Rose já tinha sido especialmente crítico nesta semana.

Os técnicos e preparadores parecem favoráveis ​​em ter mais duas semanas para que a condição física de seus jogadores os deixe menos ameaçados por lesões após tanto tempo com treinos limitados na quarentena.

De qualquer forma, esta segunda-feira pode ter uma definição a respeito do retorno de uma das melhores competições do mundo do futebol.