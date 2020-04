Premier poderá ser jogada sem público até 2021

A Premier League continua estudando em detalhes como retomar a competição nos próximos meses, sem descuidar, é claro, do início da próxima temporada.

De fato, o campeonato inglês estudaria um possível retorno ao jogo em junho, mês em que se espera que os infectados com coronavírus tenham sido reduzidos quase inteiramente.

Pouco a pouco, mais informações serão divulgadas sobre o assunto, como a publicada nesta sexta-feira pelo jornal britânico 'Mirror', que garante que a competição inglesa seja realizada a portas fechadas até 2021.

Dessa forma, a temporada atual terminaria e a próxima começaria com as arquibancadas vazias devido à ameaça do coronavírus, uma vez que a presença do público nas arquibancadas poderia aumentar o contágio.