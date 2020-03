Premier proíbe cumprimentos antes dos jogos por coronavírus

O coronavirus continua muito presente no esporte. O COVID-19 tem provocado várias mudanças nas partidas, presença de públicos e costumesm. O último aconteceu na Premier League.

A Liga Inglesa anunicou nesta quarta-feira que os cumprimentos entre as equipes e o árbitro, não serão realizados em suas reuniões como uma medida para combater a propagação do vírus.

"A saudação do fair play não ocorrerá entre os jogadores e os árbitros de cada partida, a partir deste final de semana até novo aviso por orientação médica", anunciou a Premier.

Essa decisão é apenas a última modificação que o coronavírus causou noesporte em geral e no futebol em particular. Jogos adiados, duelos com os portões fechados ou controles intensivos são algumas das medidas com relação à isso.

De fato, o Liverpool recentemente teve um evento curioso com esses cumprimentos. Os jovens dos 'reds' e os do Benfica trocaram o aperto de mão por uma saudação com o cotovelo.