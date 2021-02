Premier: prováveis escalações de Tottenham e Chelsea

O Tottenham recebe o Chelsea no encerramento da 22º rodada da Premier League. O time 'spur' é o atual 7º com 33 pontos conquistados. Enquanto o Chelsea é o 8º também com 33 pontos.

Acompanhe todos os lances dessa partida com BeSoccer PT!

Mourinho não terá a presença do seu camisa '10', Harry Kane, um grande desfalque. O treinador não conta ainda com Dele Alli, Giovani Lo Celso e Sergio Reguilon.

Do lado do Chelsea, Tuchel não sabe se poderá contar com Kai Havertz e Kurt Zouma.

Provável escalação do Tottenham:

Lloris; Alderweireld, Dier, Rodon; Doherty, Hojbjerg, Ndombele, Davies; Lamela, Vinicius, Son.

Provável escalação do Chelsea:

Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Werner; Giroud.