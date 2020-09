Premier voltará às três substituições na temporada 2020-21

A Fifa ampliou para a a próxima temporada a alteração da regra de substituições, mantendo a permissão de cinco trocas por jogo para cada time. No entanto, cada liga nacional poderá optar por continuar ou não com essa norma.

Após adotar as cinco mudanças para a temporada 2019-20, com objetivo de minimizar os riscos de lesões em meio a um calendário apertado pela pandemia, a Premier League votou pela segunda vez pelo retorno ao sistema anterior, com três substituições.

Além disso, o número de jogadores que poderão estar disponíveis para cada equipe no banco também voltará a ser como antes. De nove atletas, cada técnico voltará a contar com o máximo de nove reservas.

Ao contrário das autoridades do futebol inglês, a Bundesliga confirmou que manterá as cinco substituições nas competições alemãs para a próxima temporada.