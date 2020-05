Premier retoma treinos com rigorosas medidas de segurança

Os clubes da Premier League retornam aos treinos nesta terça-feira, depois de mais de dois meses com atividades suspensas devido à pandemia de coronavírus. Os ingleses se reuniram nessa segunda-feira e votaram por unanimidade pela volta dos treinamentos em pequenos grupos a partir da tarde desta terça-feira.

Com esse retorno, seriam três semanas e meia de pré-temporada antes de retornar à competição em 12 de junho, data projetada pela liga e que pode estar comprometida porque os treinadores pediram pelo menos quatro semanas de treinamento.

A Premier espera receber o primeiro lote de resultados dos testes de coronavírus nesta terça-feira às 14h (horário local). Assim que os resultados forem conhecidos, as atividades poderão ser iniciadas.

"Acho que quando soubermos quando podemos voltar ao treinamento com contato total e tivermos uma conversa com os clubes sobre quanto tempo leva para os jogadores voltarem à sua forma física, estaremos em condições de dar a data do retorno", disse Richard Masters, executivo-chefe da Premier.

A Premier League monitorará o cumprimento das regras

Inspetores visitarão as instalações dos clubes da Premier nesta terça-feira para garantir que as medidas de segurança estão sendo seguidas. Ao votar a favor do retorno dos treinamentos, as equipes aceitaram o dossiê de 40 páginas com o protocolo de segurança publicado pelo Premier.

Esses treinos correspondem à fase 1 e o trabalho de contato ainda não é contemplado. Isso será retomado progressivamente até sejam permitidos os confrontos onze contra onze.

A desinfecção de todos os equipamentos esportivos, a chegada individual ao centro de treinamento e a manutenção da distância social são algumas das imposições feitas pela Liga.

Além disso, não será permitido treinar mais de 75 minutos por dia e somente poderá haver pequenos grupos, limitações que serão controladas por inspetores, gravações de segurança e GPS.