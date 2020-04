Premier se reunirá nessa sexta-feira para decidir a temporada

A Premier League se reunirá nesta sexta-feira para continuar procurando soluções e encontrar datas que possibilitarão o término da temporada, atualmente suspensa devido à pandemia de coronavírus.

O objetivo é obter alguns dias e uma maneira de concluir as oito rodadas restantes antes de 30 de junho, quando o fim dos contratos para vários jogadores da liga é estabelecido, e isso não implica encerrar a campanha e declará-la nula.

Conforme relatado pela 'Sky Sports', existem vários clubes que não estão dispostos a estender a temporada além de 30 de junho, para não ter que assumir os problemas legais que a rescisão desses contratos acarretaria.

Jogadores como Willian e Pedro Rodríguez, do Chelsea, Jan Vertonghen, do Tottenham Hotspur, Adam Lallana, do Liverpool, e Ryan Fraser, de Bournemouth, são alguns dos jogadores que rescindiram seus contratos no final de junho.

A Premier League está atualmente suspensa sem uma data específica para o seu retorno, depois do dia 30 de abril, a data inicialmente proposta para o retorno, ter sido adiado por ser inviável.

A maneira pela qual o campeonato inglês retornaria é desconhecida, embora a opção mais viável seja tentar retomar o futebol a portas fechadas e em meados de junho. O retorno do futebol dependerá do governo britânico dar luz verde.