Premier: seria justo o rebaixamento caso competição seja anulada?

Ainda não se sabe se a Premier retornará. A ideia é que todas as competições retornem, mas tudo depende do coronavírus.

Essa incerteza coloca todas as equipes de cabeça para baixo. Especialmente aqueles que jogam pela ascensão e pelo rebaixamento.

Tony Bloom, proprietário do Brighton, não consideraria justas os rebaixamentos se a Premier for dada por encerrada. "Seria muito difícil largar alguém, principalmente na Inglaterra, se a temporada não for retomada", disse ele em declarações coletadas pelo 'AS'.

Atualmente, o Brighton está na 15ª colocação no Premier, a dois pontos da zona de rebaixamento.