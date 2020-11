Prêmio Puskás 2020: veja todos os gols

O Prêmio Puskás já é uma tradição nas cerimônias dos melhores do ano da Fifa. E em 2020, Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, pode levar a honraria com o belo gol de bicicleta anotado contra o Ceará, em agosto de 2019.

O jogo contra o Ceará foi marcante no título do Brasileirão do Flamengo não apenas pelo belo gol do uruguaio, mas foi justamente neste jogo que o time de Jorge Jesus assumiu a liderança do campeonato.

No Castelão, o jogo já estava nos acréscimos e o Flamengo vencia por 2 a 0. Então o time Rubro-negro teve mais uma chance de ataque. Rafinha foi lançado pela direita, chegou até a linha de fundo e cruzou para Arrascaeta que, de fora da área, mandou uma bicicleta do ângulo de Diogo Silva, goleiro do time cearense.

Além do golaço de Arrascaeta, outros nove gols foram selecionados pela entidade. Outros nomes conhecidos são os de Luis Suárez, com um belo gol de calcanhar anotado ainda com a camisa do Barcelona (hoje ele está no Atlético de Madrid) e uma arrancada de Heung-min Son, do Tottenham, do campo de defesa até o gol adversário.

Três mulheres também concorrem ao prêmio: Shirley Cruz, com um belo tento com a camisa da Costa Rica, Sophie Ingle, do Chelsea, com um golaço no clássico contra o Arsenal, e Caroline Weir, jogadora do Manchester City, com um chutaço de fora da área no clássico contra o United.

O vencedor ou vencedora do gol mais bonito do ano será conhecido no dia 17 de novembro de 2020, na cerimônia virtual do The Best Fifa.

Confira todos os indicados ao Prêmio Puskás 2020

(clique no nome dos times para ver o gol)

Shirley Cruz (Costa Rica) - Costa Rica x Panamá

Giorgian de Arrascaeta (Uruguai) - Ceará x Flamengo

Jordan Flores (Inglaterra) - Shamrock Rovers x Dundalk

André-Pierre Gignac (França) - Tigres x Pumas

Sophie Ingle (País de Gales) - Arsenal x Chelsea

Zlatko Junuzović (Sérvia) - Rapid Wien x Red Bull Salzburg

Hlompho Kekana (África do Sul) - Mamelodi Sundowns x Cape Town City

Heung-min Son (Coreia do Sul) - Tottenham x Burnley

Leonel Quiñónez (Equador) - Universidad Católica x Macará

Luis Suárez (Uruguai) - Barcelona x Mallorca

Caroline Weir (Escócia) - Manchester City x Manchester United