Lukaku pode ser defalque da Inter contra o Real Madrid

Os médicos da Inter de Milão tem uma preocupação importante para os próximos dias. Lukaku voltou da Ucrânia com lesão sofrida durante a partida contra o Shakhtar Donetsk.

"Romelu Lukaku passou por uma ressonância magnética na manhã de hoje e foi constatada uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda", comunicou o clube nesta sexta-feira.

As condições do atacante belga serão avaliadas diariamente, de modo que ainda não há confirmação do tempo necessário para seu retorno aos gramados.

Com isso, o jogador deve estar ausente no jogo desse sábado contra o Parma e tem participação incerta no confronto contra o Real Madrid, pela terceira rodada da Champions League, marcado para a próxima terça-feira.