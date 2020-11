Preocupação na Juve: Cristiano deixa o campo com dores no tornozelo

O português Cristiano Ronaldo, atacante da Juventus, deixou o campo nesse domingo durante a partida contra a Lazio (1-1), com dores no tornozelo, como confirmou o treinador juventino, Andrea Pirlo.

"Cristiano é um jogador fundamental, infelizmente teve um problema no tornozelo, mas os que entraram em campo fizeram bem", disse Pirlo ao final da partida no estádio Olímpico de Roma, em declarações a 'DAZN'.

Cristiano colocou a Juve na frente ao aproveitar o cruzamento de Juan Cuadrado aos 15 minutos, mas foi substituído aos 75' pelo Paulo Dybala ao sentir dores no tornozelo e teve que deixar o campo com uma bandagem no local.

CR7, que voltou a campo na semana passada após ficar de fora durante duas semanas por testar positivo para coronavírus, marcou três gols em duas partidas desde a sua volta: dois no Spezia e um nesse domingo na Lazio, mas não balançou as redes na quarta-feira contra o Ferencvaros pela Champions.

O conjunto de Turim sofreu o empate aos 94' graças ao gol do equatoriano Felipe Caicedo. Cristiano tem seis gols em cinco jogos nessa temporada, todos marcados na Serie A, e em 2020 soma 27 gols.