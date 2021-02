Preocupação no Porto: Nanu de deixa o campo na ambulância

Momentos de horror no Estádio do Restelo na partida entre Belenenses e Porto pela 17º rodada do Campeonato Português.

Na reta final da partida, aos 85 minutos Corona levanta na área e Nanu corre para dividir com Bruno Ramires, mas o goleiro Stanislav Kritsyuk sai de soco e acaba acertando o rosto do jogador do Porto.

Rapidamente todos os jogadores que estavam perto do lance solicitaram a entrada da equipe médica. Enquanto Nanu estava inconsciente no gramado.

O atendimento médico durou apavorantes três minutos. Jogadores experientes como Pepe estavam visivelmente emocionados, até que Nanu deixou o campo na ambulância.

Ao final da partida, Pepe falou com os canais do Porto e tranquilizou a torcida. "Desejo rápidas melhoras ao nosso companheiro Nanu. Os médicos na ambulância disseram-me que saiu bem, que já saiu consciente".

O Porto ainda não divulgou um informe médico sobre o luso, o que deve acontecer nas próximas horas.