Presidente da Brescia testou positivo para o COVID-19

Massimo Cellino é uma das vozes mais críticas da Serie A em relação ao COVID-19. O presidente da Brescia confirmou em uma entrevista em 'La Repubblica' que ele testou positivo para COVID.

"Eu estava em Cagliari por alguns dias depois de ficar em quarentena por três semanas em Brescia", confirmou o líder da equipe transalpina quando ele divulgou seu positivo.

Cellino explicou que foi ao hospital fazer o teste. "Minha filha contraiu o vírus, mas meu filho não. Atualmente, estou contagiado", disse o presidente da Brescia.

O presidente explicou os sintomas que ele mantém devido à doença que tirou a vida de milhares de pessoas. "Fadiga excessiva e dor óssea intensa", disse ele.

Massimo Cellino é a voz mais crítica no mundo do 'Calcio'. O presidente da Brescia garantiu que vai se retirar do time se a competição for disputada novamente sem as máximas medidas de segurança.