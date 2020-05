Presidente da Federação do Haiti é investigado por supostos abusos sexuais

Depois que a organização Human Rights Watch (HRW) pediu à FIFA que suspendesse Yves Jean Bart, ele está sendo investigado por suposto abuso sexual.

De acordo com o 'New York Times', o Comitê de Ética da FIFA abriu uma investigação para verificar se as alegações feitas pelas jogadoras do Centro Técnico de Croix-des-Bouquets coletadas pelo 'The Guardian' são verdadeiras.

O líder negou essas acusações, que representam um duro golpe para a FIFA, pois ele havia prometido medidas para erradicar esse tipo de crime depois de um caso semelhante no Afeganistão há um ano.

Além disso, a organização mais alta do futebol mundial fez do Croix-des-Bouquets um exemplo para o desenvolvimento de regiões pobres e doou ao clube 500.000 euros em 2017 para reparar as instalações, danificadas por um furacão no início do ano.

Segundo as acusações, Bart ameaçava as jogadoras das categorias inferiores da seleção com a retirada das bolsas concedidas pela Federação, caso se recusassem a ter relações sexuais com ele.

"Minha chance de jogar no exterior dependia de dormir com o presidente", disse uma jogadora anônima, enquanto outra disse que ele tentou estuprá-la quando estava no centro mencionado.

"Ele dormiu com alguns dos meus amigos. Ele também tentou ter filhos com algumas das meninas. Não se trata apenas de abuso sexual, mas também de abuso moral e econômico... Aquele homem arruinou minha vida", explicou uma segunda jogadora ao "The Guardian'.

Bart, que diz que vai investigar de onde vêm essas declarações, nega todas as alegações. Ele está no meio de um processo para ser reeleito pela sexta vez consecutiva como presidente da Federação Haitiana e acredita que esse é um plano para prejudicá-lo.

No Haiti, é difícil para as mulheres acessar a justiça, uma vez que não há legislação específica sobre violência de gênero, assédio sexual ou violência doméstica, apesar do alto número de mulheres que sofreram violência sexual.

Várias organizações de defesa do futebol feminino já pediram à FIFA para aumentar seus fundos para investigar esses tipos de supostos crimes após as dificuldades que surgiram no caso de Keramuddin Karim, ex-presidente da Federação do Afeganistão.