FFERJ garante bolha de segurança para treinos no RJ

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro junto aos demais clubes seguem discutindo medidas para bancar o retorno do Campeonato Carioca. Na última segunda-feira(13), médicos de todas as equipes do torneio se reuniram para debater soluções de prevenção contra o coronavírus para, ao menos, a volta dos treinamentos.

Em entrevista ao canal Fox Sports, Rubens Lopes, presidente da FFERJ, garantiu que há condições de oferecer uma "bolha de segurança" para que até o final do mês de abril os times voltem aos treinos.

"No momento temos condições de oferecer uma bolha de segurança para o inicio dos treinamentos, eu acho que estaremos preparado antes do final desse mês, com tudo pronto antes do final desse mês".

No entanto, Rubens Lopes ressaltou que o retorno da competição só acontecerá com autorização dos órgãos de saúde do país.

"Não significa que venha acontecer(a volta dos jogos) nesse período. Vai ser entregue amanhã o protocolo de segurança, mas o retorno depende de autorização superior, não é da CBF, FIFA de ninguém, é da autoridade de saúde".

Apesar de não estipular uma data para o retorno, a intenção da federação, assim como da maioria dos clubes, é de que em meados de maio, o campeonato estadual possa ser reiniciado, sem torcida. Rubens Lopes, inclusive, acredita que nem tão cedo o torcedor voltará ao estádio.

"Quanto ao retorno de competição é uma outra etapa, e aqui vai uma opinião, entendemos que dificilmente, e até mesmo nas competições nacionais, essas partidas venham a ser realizadas com portões abertos, acho que isso não deve acontecer".

O debate sobre o retorno dos jogos deverá ser longo, segundo apurado pela reportagem da 'Goal', o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, não vê com bons olhos a volta dos jogos no mês de maio.