Presidente do Ludogorets dá positivo para Covid-19

Novos contágios continuam surgindo no mundo do futebol. Após o positivo de Matuidi e 10 casos no Alavés, o presidente dos Ludogorets foi afetado.

"Caros amigos, depois de um teste negativo inicial para o Covid-19, me senti mal e fiz um segundo teste, que deu positivo", disse Kiril Domuschiev, de 50 anos, em seu perfil do Facebook.

"Respeitando todas as condições de quarentena, no momento estou isolado e sendo curado", continuou o búlgaro.

Ao mesmo tempo, ele pediu a seus seguidores que não tenham medo e que respeitem todas as regras impostas pelas autoridades para combater a propagação do vírus.

"Venceremos", escreveu o empresário, que também é dono de uma empresa farmacêutica.

Segundo a emissora 'Nova TV', também de propriedade dele, Domuschiev está em um hospital em Sofia.

Até então, a Bulgária registrou 81 casos confirmados de coronavírus positivos, com duas mortes, e impôs uma série de restrições aos cidadãos para promover o distanciamento social com o qual os países buscam reduzir a propagação da epidemia.