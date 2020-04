Presidente da UEFA coloca uma data limite na Champions

As competições são interrompidas e não se sabe quando o futebol poderá retornar. Lembre-se de que os torneios nacionais também devem retornar, complicando as competições europeias.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, falou à rede alemã 'ZDF' sobre o futuro do futebol. "Em 3 de agosto, tudo deve estar terminado, tanto a Champions quanto a Liga Europa", disse ele.

Obviamente, não descarta a possibilidade de essa temporada não voltar a ser jogada. "Estamos em uma situação extraordinária e precisamos ser flexíveis: podemos jogar nas mesmas datas das ligas locais, inclusiva ao mesmo tempo. Temos planos diferentes de reiniciar a Liga dos Campeões e a Liga Europa em maio, junho, julho... ou também existe a possibilidade de não voltarmos a jogar", reconheceu.

E ele falou sobre o formato das competições europeias que estão sendo consideradas caso a Liga dos Campeões e a Liga Europa retornam ao cenário: "Pode-se jogar com o sistema atual ou jogar uma única partida com sorteio entre jogar em casa ou fora de casa, ou em campo neutro. Por enquanto, é apenas teórico que se possa jogar uma 'final four'".

A primeira coisa é a segurança, disse Ceferin: "Seria errado jogar de uma forma que colocasse em risco a saúde de jogadores, torcedores, árbitros... Precisamos de esporte, isso traz energia e agora as pessoas estão nervosas e ansiosas. O futebol é um indústria séria, embora os astros sejam agora médicos e enfermeiros".

Tudo vai depender da crise da saúde. De qualquer forma, todas as competições devem terminar antes desse prazo, em 3 de agosto.