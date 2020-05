Presidente da UEFA comemorou a volta da Bundesliga

O futebol vê a luz no fim do túnel. Em 16 de maio, a Bundesliga retornará, a primeira grande liga a retornar após a paralisação por conta do COVID-19.

"É o resultado de um diálogo construtivo e de um planejamento cuidadoso entre as autoridades do futebol e os políticos, e estou confiante de que a Alemanha será um exemplo brilhante para todos nós de como retornar o futebol - com toda sua empolgação, entusiasmo e imprevisibilidade - para nossas vidas ", observou ele.

Numa nota divulgada pela UEFA horas depois de a Alemanha ter anunciado o reinício do torneio em apenas alguns dias, o presidente da UEFA considerou "grandes notícias de que as autoridades alemãs concordaram que a Bundesliga pode voltar".

"Este é um passo enorme e positivo para trazer o otimismo de volta à vida das pessoas", disse ele. Na Alemanha e no resto do mundo, há um grande desejo de ver a bola rolar novamente.