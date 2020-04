Presidente de clube argentino revela alvo do Atlético-MG

Em entrevista à 'Rádio Lanús', o presidente do clube, Nicolás Russo, disse que o Atlético Mineiro está tentando a contratação de Marcelino Moreno para reforçar a equipe de Sampaoli.

O meia está avaliado em cerca de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões), mas a diretoria brasileira estaria propondo um valor que não satisfaz os argentinos.

"Sabemos do interesse do Atlético Mineiro em Marcelino Moreno, mas devemos vendê-lo só pelo verdadeiro valor do jogador, não por qualquer valor", disse Russo.

O contrato do jogador de 24 anos acaba em junho de 2021. Marcelino Moreno tem 22 partidas disputadas nesta temporada, nas quais marcou três gols e deu sete assistências.