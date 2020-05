Presidente do Bayern propõe teto salarial na Europa

A pandemia do coronavírus obriga a pensar em um novo cenário do futebol. A crise da saúde, sem dúvida, afetará as economias dos clubes.

Uma das medidas que poderia ser interessante, Rummenigge considera é o teto salarial. "A ideia do teto salarial é interessante na minha opinião", disse ele à Sky TV.

Platini já a propôs em seus dias, mas nunca foi adiante. "Embora todos os grandes clubes da Europa tenham apoiado a ideia, ela sempre saiu errada porque não estava em conformidade com as regras da competição na Europa, então não havia chance. É difícil dizer se a situação está diferente agora", ele explicou.

Evidentemente, ele alertou que, antes de ser implantado, é preciso que se tenha muita clareza sobre o modelo de futebol desejado. "Acho que não queremos esportes ao estilo americano aqui, não há promoções ou rebaixamentos por lá. Essa é uma parte importante do futebol".