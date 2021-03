Presidente do Benfica banca permanência de Jorge Jesus: "vai continuar"

A fase de Jorge Jesus no Benfica não é boa, eliminado da Champions e da Europa League, o treinador ocupa apenas a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Português com 16 pontos a menos que o líder Sporting. Mas apesar dos resultados ruins, Luis Felipe Vieira, presidente do clube, bancou a permanência do treinador.

"Jesus vai continuar. Por que tem de sair? Não é competente? Toda a gente dizia que o Jesus tinha de vir para o Benfica, que foi quem deu o melhor futebol ao Benfica", disse o mandatário em cerimônia de comemoração pelos 117 anos do clube lusitano.

Viera fez questão de ressaltar a história de Jorge Jesus no Benfica e lembrou que quando ele estava no Flamengo todos o "bajulavam".

"Quando defendo Jorge Jesus, ele não precisa. Ele tem 12 títulos. É o treinador que mais títulos conquistou. O segredo do Benfica tem sido assim. Ainda hoje somos o clube em Portugal que conquistou mais títulos nos últimos tempos, somos apontados como exemplo lá fora, porque não somos aqui? Tentam denegrir-nos. Vi um programa de duas horas e meia a esfarrapar o Jorge Jesus, a partir o Jorge Jesus. Quando estava no Brasil, o bajulavam".

Recentemente, Jorge Jesus também foi questionado se pediria demissão do Benfica e foi sucinto ao dizer que não vai sair. Ele também afirmou que não tem culpa pela crise das águias.

"Não vou sair por pé nenhum, pois não me sinto responsável por esta crise do Benfica, nem eu nem os jogadores. Esta crise do Benfica não tem nada a ver comigo, pois eu não treinava os jogadores, não tem nada a ver com eles".

Recentemente, o nome de Jorge Jesus chegou a entrar em pauta no Atlético-MG, que busca um substituto para Sampaoli. No entanto, o treinador não tem interesse em voltar ao Brasil no momento e deve terminar a temporada no comando técnico do Benfica.