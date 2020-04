Presidente do Brescia considera um roubo cortar salários dos jogadores

O mundo do futebol está tentando se recuperar da pandemia do COVID-19. Um dos múltiplos planos envolve comprimir o calendário para terminar a temporada, algo criticado por Massimo Cellino.

"Seria um roubo retirar o salário de dois meses e forçá-los a jogar 15 jogos em dois meses", disse Cellino, presidente do Brescia, sobre os cortes salariais em "Tuttosport".

"90% dos jogadores são pessoas boas, eu garanto. Você tem que lhes dar certezas. Se terminarmos a temporada, temos que pagar 100%. Caso contrário, deve ser cortado, porque eles não competiram por força maior", acrescentou Cellino.

O presidente do Brescia é uma das vozes mais críticas do 'Calcio'. "É uma tragédia da qual todos estamos fazendo piada outra vez. Eu moro em Brescia e desejo que você nunca passe pelo contágio de COVID-19. É um erro esconder-me atrás do conselho daqueles que não estão envolvidos", explicou ele.

"Como Ranieri disse, os jogadores da Serie A são como carros de Fórmula 1, para eles ficarem parados por dois meses é algo que nunca aconteceu. Se o Brescia tiver que se retirar para salvar o futebol, assinarei imediatamente e não processarei ninguém", concluiu.