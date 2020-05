Presidente do Brescia explode contra Balotelli

Mario Balotelli vem dando dores de cabeça a diretoria do Brescia. O atacante não convenceu dentro de campo e fora dele voltou a criar polêmicas ao não se apresentar para treinar.

O presidente do clube, Massimo Cellino, se cansou da atitude do atacante a o críticou duramente em entrevista ao World Football Show' da 'BBC'.

"Não se apresenta aos treinos, não me parece muito comprometido com o futuro do clube... esse é que é o problema. Balotelli tem um grande contrato na Serie A, mas não tem um contrato na Serie B. Se descermos, não terá contrato nenhum com o Brescia", disse o mandatário.

O time italiano se encontra em uma posição bastante delicada na tabela ocupando a penúltima colocação com 16 pontos, um a mais que a SPAL e sete a menos que a Sampdoria, que abre a zona de salvamento.

"Creio que as duas partes cometeram um erro. Eu pensei que ele ao vir para Brescia, a sua cidade, que iria se comprometer com o clube. Ao mesmo tempo, penso que o meu treinador anterior o tratou de forma incorreta. O que me parece, pela forma como se comporta, que não quer continuar na Itália", apontou Cellino.