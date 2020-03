Presidente do COI descarta cancelar ou adiar os Jogos Olímpicos

Após dois dias de encontros entre membros do COI e em meio à epidemia de coronavírus, que vem afetando eventos esportivos em diversos países, a organização da Olimpíada negou que o problema poderá afetar a realização dos jogos.

"Posso dizer que na reunião do Conselho Executivo do COI nem a palavra cancelamento tampouco a palavra adiamento foram mencionadas. Estamos totalmente comprometidos e continuamos trabalhando com a força-tarefa, e o mesmo é verdade para o Comitê Organizador", declarou Thomas Bach.

Entre os eventos afetados atualmente, estão torneios classificatórios para Tóquio, o que poderá exigir novas regras de classificação e inclusive aumentar o número de vagas para essas modalidades.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para ocorrer entre 24 de julho e 9 de agosto no país que tem 274 pessoas infectadas e seis mortes pela epidemia.

O número de infectados pelo coronavírus no mundo passou dos 91 mil, sendo que 3.118 casos resultaram em morte.