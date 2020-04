Presidente do Cruzeiro é diagnosticado com Covid-19

José Dalai Rocha, presidente interino do Cruzeiro deu positivo para o coronavírus, segundo anunciou seu filho nesta terça-feira.

O dirigente de 81 anos está bem e permanece isolado em casa há cerca de duas semanas como medida de precaução após o aparecimento de alguns casos no clube de Belo Horizonte.

"Oi, meus amigos. Estou aqui para confirmar que realmente recebi, nesta manhã, uma visita indesejável do coronavírus. Fiz os exames, testou positivo, mas estou passando bem, cumprindo as prescrições médicas, que são repouso, muita calma, boa alimentação, vitamina D... estamos saindo dessa, se Deus quiser. Hoje, eu estou melhor do que ontem, e amanhã certamente estarei melhor do que hoje. Quero agradecer as mensagens calorosas, mensagens tão amigas que estou recebendo. Isso está me dando muita força. Afinal, sei que são nove milhões de corações cruzeirenses pulsando na mesma direção. Muito obrigado. Vamos sair dessa", disse o presidente pelas redes sociais.

Outro integrante do Conselho Gestor, Alexandre Faria, também deu positivo para a doença no início desta semana, assim como o CEO do clube Sandro González, alguns dias antes.