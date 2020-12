Presidente do Galatasaray coloca em dúvida a continuidade de Falcao

Radamel Falcao não está tendo muita sorte em seus destinos nos últimos anos. Depois de encerrar sua fase no Monaco, com 140 jogos oficiais disputados, na temporada passada ele foi para o Galatasaray.

O atacante colombiano fez 22 partidas oficiais e, até o momento nesta temporada, já soma sete jogos disputados. Além disso, ele comemorou cinco gols, além dos onze que marcou na última temporada.

Mas apesar de ter bons números com os turcos, o presidente do Galatasaray deixou no ar a sua continuidade na equipe. Mustafa Cengiz fez declarações que dispararam todos os alarmes.

"Ele é um homem digno, um jogador honrado. Acho que Falcao não colocará o Galatasaray em uma situação complicada", disse o presidente do time turco à mídia.

Além disso, quando questionado se ele partirá em janeiro ou se ficará, ele respondeu em alto e bom som: "Não sei bem o que vai acontecer. As pessoas o adoram e 60.000 pessoas o receberam em sua apresentação. A polícia de Istambul nos ligou por conta desta multidão". "Dissemos a Falcao que se ele visse 60.000 pessoas durante o dia, ele ficaria com medo", disse Cengiz com uma risada.