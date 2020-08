VÍDEO: Presidente do Goiás lamenta prejuízo com adiamento do jogo

Goiás e São Paulo têm encontro marcado para a estreia do Campeonato Brasileiro de 2020. Mas o jogo, definido para este domingo, às 16h, em Goiânia, já encontra problemas por conta da pandemida de Covid-19.

O clube esmeraldino confirmou que 10 jogadores do elenco tiveram resultado positivo para o coronavírus, e, por conta disso, estão afastados do duelo. A equipe goiana não confirmou quais são os atletas, mas admitiu que oito deles seriam titulares contra o Tricolor.

No vídeo acima, você confere a declaração do presidente Marcelo Almeida, onde lamentou o prejuízo com o adiamento do jogo.