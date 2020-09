Presidente do Grêmio afasta rumores sobre a chegada de Cavani

A torcida gremista começou a sonhar com algo improvável nesta sexta-feira após um rumor ser amplamente compartilhado. Uma informação de Sebastián Srur, de 'Radio Continental', apontou para o Grêmio como destino de Cavani.

O jornalista publicou uma mensagem no Twitter afirmando: "Entrego a vocês uma bomba internacional. Há uma hora, foi acertada a ida do uruguaio Cavani ao Grêmio do Brasil. Na tarde de segunda-feira, ele chega a Porto Alegre".

Outros jornalistas intensificaram contatos e chegaram a diferentes respostas.

Caso o negócio esteja mesmo perto de acontecer, a diretoria evita entusiasmar a torcida. O próprio presidente Romildo Bolzan Jr. negou que o clube esteja contratando o centroavante.

"Não tem nada agora e nunca teve. Esse é um assunto que não devemos nem alimentar o sonho do torcedor. O Cavani é um jogador que tem propostas de uns dez clubes europeus, todas superiores a que qualquer clube brasileiros pode pagar", disse Romildo a Gaucha ZH.

Aos 33 anos, Cavani está livre no mercado após encerrar sua passagem no Paris Saint-Germain e recusou proposta do Benfica. O Grêmio, por sua vez, vive uma longa dificuldade de criar centroavantes na base e tem como uma das prioridades de mercado a contratação de um novo atacante. Atualmente, Renato Gaúcho conta apenas com Diego Souza para a função.