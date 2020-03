Presidente do Grêmio é diagnosticado com coronavírus

O Grêmio confirmou, na noite deste domingo, que o presidente do Romildo Bolzan obteve resultado positivo no teste de checagem para detecção do Covid-19.

Segundo o clube, o mandatário gremista encontra-se em bom estado de saúde, sem sintomas, e em isolado em casa. Bolzan irá permanacer em quarentena seguindo as recomendações médicas e o protocolo dos órgãos de saúde pública.

Ele é o quarto dirigente tricolor diagnosticado com o coronavírus desde sexta-feira. Os dois primeiros foram Cláudio Oderich, vice-presidente do Conselho de Administração, e Eduardo Fernandes, vice-assessor da presidência do Grêmio. Nos três casos, o clube afirmou que não há sintomas apresentados e que apresentam bom estado de saúde.

O outro caso foi o vice-presidente do Conselho de Administração, Marco Bobsin. Conforme nota do Grêmio, no sábado, ele está em observação no Hospital Moinhos de Vento e se recupera bem.

Romildo esteve no jantar promovido pelas direções de Grêmio e Inter antes do Gre-Nal da Libertadores. O presidente colorado, Marcelo Medeiros, já tinha confirmado seu contágio com a doença.