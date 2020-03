Presidente do Inter dá positivo para o coronavírus

O Internacional anunciou nesta sexta-feira que seu presidente, Marcelo Medeiros, deu positivo em um exame de coronavírus.

Em comunicado do clube, foi informado que o mandatário do time gaúcho está em isolamento e não apresenta mais os sintomas.

A nota oficial do Internacional:

O departamento médico do Sport Club Internacional informa que o presidente Marcelo Medeiros testou positivo para Covid-19.

Apesar de não apresentar mais sintomas da doença, deve permanecer um total de 14 dias em isolamento e repouso, seguindo o protocolo indicado pelos órgãos de saúde.

O Clube segue com todas medidas preventivas já adotadas com os demais membros da direção, departamento de futebol, atletas e funcionários, que continuam sem sintomas de manifestação do Covid-19.