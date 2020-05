Presidente do Lyon anuncia jogo contra Juventus em 7 de agosto

A UEFA pediu às ligas que encaminhem o encerramento de seus campeonatos em campo com a idéia de que se possa realizar em agosto as disputas continentais. Mesmo antes que haja definição oficial do calendário, o presidente da Olympique de Lyon antecipou.

Segundo Jean-Michel Aulas, 7 de agosto foi a data escolhida para a partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões contra a Juventus, após a vitória por 1 a 0 para os franceses.

"A partida contra a Juventus está confirmada para 7 de agosto, em Turim, e a portas fechadas", disse Aulas.

A declaração vem após conversas com os líderes da UEFA para definir datas e organizar viagens, acomodações e tudo o que envolve a logística de uma partida internacional, embora deva-se colocar o asterisco da falta de confirmação do mais alto órgão continental.

Aulas também aproveitou a oportunidade para reclamar do cancelamento da Ligue 1, que é considerado um sério prejuízo para as duas equipes francesas sobreviventes na Liga dos Campeões.

"Se os apelos não forem bem-sucedidos, fará Lyon e PSG viajarem para serem massacrados por equipes que terão uma preparação que os outros não têm", gritou.