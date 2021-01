Presidente do Lyon define o futuro de Depay

Estamos no meio do mercado de inverno e há equipes que vão fazer uma série de movimentos para se fortalecer, embora sejam limitados devido à crise derivada do coronavírus.

O Barça, que quer os serviços de Depay, já sabe que terá que esperar até o final da temporada. O holandês, que termina seu contrato em 30 de junho, decidiu prolongar seu vínculo até o verão.

Depois de vencer o Lens, o jogador deixou escapar e o 'L'Équipe' divulgou esta quinta-feira que a ideia vem dele e do próprio clube, notícia que Jean-Michel Aulas compartilhou no Twitter.

O presidente do Lyon, referindo-se àquela publicação, disse o seguinte: “Depay deve esperar até o final da temporada para deixar o Olympique de Lyon. Seria bom deixar Memphis em paz, um capitão exemplar. Ele pode levar o OL muito longe este ano. Ele sempre estará em casa".