Presidente do Lyon promete ir à Justiça contra encerramento do Francês

O futebol vive momentos de tensão para a retomada das atividades. No entanto, na França, nem todos os clubes poderiam voltar igualmente e a Federação pensa em uma suspensão do campeonato, o que não agrada para nada Jean-Michel Aulas.

O mandatário do Olympique de Lyon recriminou a Federação e a UEFA: "Não estou de acordo com a UEFA. O Lyon ainda tem que disputar dez partidas da Ligue 1, uma final da Copa da Liga e tentar a classificação para a Champions. Iremos com todas as consequências legais se isso acontecer", escreveu.

"Para o Marseille, tudo bem. Teve uma temporada sem desfalques, realizou boa campanha e está com a classificação encaminhada para a Liga dos Campeões. É óbvio que não querem jogar mais. Porém, e nós, que estamos em sétimo, a uma posição da Liga Europa? Temos direito a lutar por esta vaga", concluiu.

O Lyon é o atul sétimo colocado da Ligue 1, a nove pontos do Lille, equipe que ocupa a última vaga para a Europa League.