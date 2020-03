Presidente do Porto pode ser desqualificado por críticas à arbitragem

Más notícias para o Porto. O seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, foi demitido após suas críticas ferozes aos árbitros. Críticas que podem custar uma sanção muito dura.

A Liga Portuguesa não é tola e decidiu agir com força contra Pinto da Costa. O mandatário do Porto criticou abertamente os árbitros, após suas ações nos últimos jogos de sua equipe, e a resposta foi forte.

No momento, um processo foi aberto contra Pinto da Costa, mas o pior ainda está por vir. Se o processo disciplinar continuar, e se as autoridades competentes considerarem o caso sério o suficiente, o presidente do Porto poderá ser desqualificado.

Portanto, ele está exposto a penalidades que variam de um mês a dois anos de desqualificação, época em que ele deveria estar longe do futebol.