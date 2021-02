Presidente do PSG chega em Barcelona e escuta: "Deixa o Messi em paz, ladrão"

Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do Paris Saint-Germain, parece não ser uma pessoa bem-vinda em Barcelona no momento.

O empresário do Qatar viajou para Barcelona na segunda-feira, onde a equipe parisiense enfrentará os catalães na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

E foi esta a recepção que alguns torcedores do Barcelona deram a Al-Khelaïfi: "Imbec**, filho da p***... ". Eles também deixaram claro que ele deveria esquecer o craque 'culé': "Deixe Messi em paz, ladrão".

No entanto, enquanto as câmeras do 'El Golazo de Gol' registravam, também houve alguns fãs que se esqueceram do argentino e lhe pediram, por que não, um milhão de euros. Tentar não custa nada...

Os jogadores do PSG falam sobre o futuro de Leo há várias semanas, algo que o clube do Barça não gostou nada. E nesta terça-feira, no Camp Nou, será a partida de ida das oitavas de final. A casa do Barça vai pegar fogo.